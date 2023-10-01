Пожар произошел в доме на противоположном берегу от Эйфелевой башни в Париже, сообщил телеканал BFMTV.

Пожар начался в доме №2 по бульвару Делессер, который находится возле площади Трокадеро. Это наиболее популярная у туристов смотровая площадка на Эйфелеву башню.

На место прибыли сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что крупный пожар произошел на складах во французской коммуне Бобиньи в пригороде Парижа. Об этом сообщает газета 20 minutes.

По информации издания, в тушении пожара были задействованы 200 пожарных. Возгорание локализовали спустя несколько часов.

Уточняется, что префектура Сен-Сен-Дени в качестве меры предосторожности призвала жителей закрыть окна.

Как передает портал actu.fr, пожар был настолько крупным, что дым от него было видно в Париже.

До этого в Минприроды Алтайского края сообщали, что продолжавшийся в течение трех дней лесной пожар в Егорьевском районе, чья площадь превысила 5 тыс. га, удалось локализовать. Пожар в регионе начался в среду, 7 июня, после сухой грозы.

Ранее в Китае эвакуировали 200 тыс. человек из-за тайфуна.