Сварщик из Екатеринбурга пытался поджечь кафе с людьми, обидевшись на охранников

На Урале мужчина обиделся, что его выгнали из кафе, и решил сжечь заведение, забросав его коктейлями Молотова. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

35-летний сварщик из Екатеринбурга планировал отдохнуть в кафе «Дамаск», но охрана и персонал не пустили мужчину в заведение, екатеринбуржец решил отомстить.

Он попросил своего приятеля свозить его до бензоколонки и подождать у кафе. На улице мужчина нашел две пустые бутылки, залил в них бензин, заткнул горлышки бинтами.

Вернувшись к кафе, он поджег запалы и бросил одну бутылку на крышу, а вторую у входа в здание. Персонал заведения вызвал полицию, пожара удалось избежать. Хулигана задержали, возбуждено уголовное дело, обидчивому жителю Урала грозит до семи лет колонии.

Ранее в Приморье задержали двоих мужчин за попытку поджечь военкомат.