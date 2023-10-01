В Петербурге уроженца Узбекистана заподозрили в изнасиловании семилетнего мальчика

В Санкт-Петербурге задержали гражданина Узбекистана по подозрению в сексуальном насилии над малолетним. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

30 сентября петербурженка заявила в полицию на молодого человека, которого заподозрила в надругательстве над своим семилетнем сыном. По словам матери ребенка, злоумышленник изнасиловал мальчика в барбершопе на улице Федора Абрамова на Парнасе.

Правоохранители отреагировали на обращение гражданки и вскоре задержали в указанном ею заведении 20-летнего уроженца Средней Азии. Его, как уточняется, задержали за нарушение правил пребывания в стране.

Уголовное дело, по данным издания, в отношении задержанного пока не возбудили. Известно, что мужчине грозит депортация.

Ранее в Петербурге двое мужчин изнасиловали 10-летнего мальчика, угрожая ему ножом.