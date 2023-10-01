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Шесть летевших в Сочи самолетов перенаправили на запасные аэродромы

В Сочи шесть самолетов перенаправили на запасные аэродромы из-за беспилотника

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karel291/Wikimedia

В аэропорту Сочи утром вводилось ограничение полетов, в связи с чем шесть рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы. Об этом сообщается в Telegram-канале сочинского аэропорта.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что сегодня около восьми утра средствами ПВО над территорией Краснодарского края уничтожен беспилотный летательный аппарат.

«Утром 1 октября, в аэропорту Сочи вводилось временное ограничение полетов. Шесть рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы», — говорится в сообщении.

Глава Сочи позже сообщил, что с 8.20 утра аэропорт работает в обычном режиме, ситуация в городе спокойная.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что три украинских беспилотника самолетного типа были сбиты системами противовоздушной обороны (ПВО) над Смоленской областью.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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