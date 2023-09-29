Российский чиновник привел в пример героев «Маугли» всем, кто жалуется на качество воды

Министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов посоветовал жителям Первоуральска, которые недовольны качеством водопроводной воды, перечитать «Маугли» Редьярда Киплинга.

Один из жителей города прокомментировал пост Смирнова во «ВКонтакте», посвященный Всемирному дню мониторинга качества воды: он предложил чиновнику посетить Первоуральск и «попить водички», которая идет из крана в его квартире, а также пообещал сделать из нее чай и сварить на ней пельмени.

«Советую перечитать книгу «Маугли». Там во время несчастья — засухи даже звери не нападали друг на друга. Сейчас такое же несчастье в Первоуральске — пересох водоем из которого подается вода. Засушливое лето — это природное явление», — ответил чиновник.

Комментатора не устроил такой ответ. Мужчина отметил, что живет не в джунглях, а в России, и ежемесячно платит за воду, как и другие 120 тысяч жителей города.

Смирнов указал пользователю на низкую плату за воду — «около 3 копеек за литр» — и сравнил ее стоимость с ценой магазинной воды.

«Если вы платите в сотни раз меньше, то и ожидать высокого качества не стоит», — подчеркнул Смирнов.

Оппонент продолжил возмущаться и напомнил, что ситуация с «засухой» длится уже больше месяца и попросил администрацию принять меры к устранению проблемы.

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