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В российском регионе девушке сломали колено во время давки в автобусе

В Кургане девушке сломали коленный сустав в автобусной давке

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Depositphotos

Жительница Кургана повредила колено во время давки в городском автобусе. Об этом сообщает паблик «Инцидент | Курган» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел 18 сентября. Девушка, выходя из автобуса №51, почувствовала резкую боль в коленном суставе. Через два дня она обратилась за помощью в медучреждение, где ей диагностировали перелом сустава.

По данным паблика, в автобусе было так много людей, что пассажирам не хватало места, чтобы нормально встать.

В комментариях к посту участники сообщества посочувствовали девушке и отметили, что аналогичная ситуация с переполненностью общественного транспорта наблюдается и на других маршрутах города.

Ранее в Екатеринбурге пенсионерку выбросило из автобуса из-за рано закрывшихся дверей.

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