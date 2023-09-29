В российском регионе девушке сломали колено во время давки в автобусе

Жительница Кургана повредила колено во время давки в городском автобусе. Об этом сообщает паблик «Инцидент | Курган» во «ВКонтакте».

Инцидент произошел 18 сентября. Девушка, выходя из автобуса №51, почувствовала резкую боль в коленном суставе. Через два дня она обратилась за помощью в медучреждение, где ей диагностировали перелом сустава.

По данным паблика, в автобусе было так много людей, что пассажирам не хватало места, чтобы нормально встать.

В комментариях к посту участники сообщества посочувствовали девушке и отметили, что аналогичная ситуация с переполненностью общественного транспорта наблюдается и на других маршрутах города.

Ранее в Екатеринбурге пенсионерку выбросило из автобуса из-за рано закрывшихся дверей.