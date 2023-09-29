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Дочь «Миссис России-Вселенной» задержали за кражу из строительного магазина в Петербурге

В Петербурге дочь «Миссис России-Вселенной» задержали за кражу из «Леруа Мерлен»

В Петербурге задержали 24-летнюю дочь «Миссис России-Вселенной» 2020 Светланы Сергеевой и ее спутника, которые вывезли неоплаченный товар из «Леруа Мерлен» на Range Rover матери девушки. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на «АЖУР».

В отношении задержанных молодых людей возбудили уголовное дело по статье о грабеже. Сварочный аппарат, который пара украла из магазина, изъяли полицейские.

Девушка признала свою вину, отмечает издание. Молодой человек заявил, что спутница украла сварочный аппарат без его ведома.

26 сентября пара на зарегистрированном на Сергееву серебристом Range Rover вывезла из строительного магазина на Парашютной улице неоплаченный товар. За рулем автомобиля находился мужчина, а на пассажирском сидении его спутница. Сотрудники «Леруа Мерлен» пытались заблокировать проезд внедорожнику при помощи тележек и собственных тел, но все оказалось тщетно.

Ранее подростки из Вольска обокрали два деревенских дома и спрятали награбленное у бабушки.

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