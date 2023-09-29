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Россиянам рассказали, как кофе влияет на зубы

Врач Соломатина: кофе способно разрушать зубы

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Кофе способно разрушать зубы, постепенно повреждая эмаль. Об этом в интервью «Москве 24» предупредила врач-диетолог Елена Соломатина. Кроме того, по ее словам, кофе вызывает обезвоживание, уменьшая тем самым количество слюны, одной из задач которой является уничтожение бактерий.

«Кофе – это кислая среда, которая повреждает эмаль. Поэтому после него нужно обязательно пить воду. К тому же кофе тянет на себя кальций и выводит его из организма, что тоже впоследствии скажется на состоянии зубов», — отметила Соломатина.

Она добавила, что если употреблять кофе вместе со сладостями, негативное воздействие на зубы только усиливается. Эмаль под воздействием кислот размягчается, облегчая вредным микроорганизмам путь, заключила врач.

Врач-стоматолог, основатель клиники «Smilestudio» Луиза Автандилян до этого рассказала о вреде электронных сигарет для здоровья зубов. Она отметила, что в составе жидкости для вейпов имеется все тот же никотин, который негативным образом влияет как на общее состояние здоровья, так и на состояние полости рта.

Ранее стоматолог объяснила, почему опасно не чистить зубы перед сном.

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