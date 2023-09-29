В орловском городском парке выкопали бюст наркома Ежова

В городском парке Орла выкопали хорошо сохранившийся бюст советского народного комиссара Николая Ежова. Об этом сообщает портал «Орелtimes».

По данным портала, бюст наркома советского генсека Иосифа Сталина обнаружили во время строительных работ рядом с кванториумом в городском парке. Стокилограммовая скульптура в высоту составляет более 60 сантиметров и изготовлена из железобетона.

Сейчас бюст сталинского наркома находится на реставрации в краеведческом музее. По словам доктора исторических наук Виктора Ливцова, находка является уникальной и не имеет аналогов в России. Скульптуру Ежова, предварительно, в 1937 году установили рядом с городской тюрьмой, но простояла она недолго.

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