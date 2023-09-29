Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Член ОП РФ объяснил популярность челленджей с детьми на Западе

Малькевич: западные соцсети забыли о нормах морали

close
100%
Depositphotos

Западные соцсети потворствуют распространению бессмысленных видео с участием детей, заявил первый заместитель председателя комиссии по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций ОП РФ Александр Малькевич.

«Короткие ролики в западных соцсетях набирают миллионы просмотров. Алгоритмы рекомендаций специально предлагают подобные ролики, чтобы завлечь в свои сети «охотников за трендами». Такие действия вызывают опасения, модераторы будто бы заинтересованы в деградации общества. Низкосортный контент все чаще появляется в лентах, не оставляя шанса пользователям узнать что-то полезное и интересное», — сказал он.

По словам Малькевича, онлайн-платформы закрывают глаза на нормы этики и морали.

«Челленджи в Reels и Shorts содержат неуважительное отношение к детям. Их осознанно высмеивают на глазах у многомиллионной аудитории. Владельцы соцсетей бездействуют и лишь потирают руки при виде статистических данных, охватов и результатов рекламных интеграций. Выгода становится во главу угла и перекрывает все моральные принципы», — отметил член ОП РФ.

Также Малькевич выразил сожаление в связи с тем, что родители бездумно идут на поводу у трендов.

«Вовлекая малышей в создание нелепых видео, они обрекают их на возможные проблемы с психикой. Дети растут в окружении гаджетов и озадачены лишь удачной съемкой нового ролика. Все это вызывает замедление в развитии и трудности в коммуникации», — сказал он.

Ранее авторы The New York Times опубликовали статью про известных мам-блогеров, которые снимают челленджи с участием своих детей.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях