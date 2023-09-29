В совете по развитию химпромышленности обсудили дефицит кадров в отрасли

Беспрецедентное санкционное давление на Россию и вызовы, с которыми столкнулась экономика страны, определяют необходимость системного изменения подходов к научно-технологическому развитию страны. Об этом на заседании Экспертного совета по развитию химической промышленности при комитете Госдумы РФ по промышленности и торговле, членов «Деловой России» и Российского союза химиков заявила депутат Мария Василькова.

«Достижение технологического суверенитета, переход к инновационно ориентированному экономическому росту и технологическое обеспечение устойчивого развития производственных систем невозможно реализовать без развития химической промышленности. Химия — это синоним национальной безопасности», — заявила она.

В рамках мероприятия эксперты обсудили проблему дефицита кадров в химической промышленности. Одной из его ключевых причин является фундаментальная перестройка экономики страны. По данным мониторинга предприятий, который провел Центробанк, в промышленности с начала 2023 г. ощущается самая низкая за последние 25 лет обеспеченность кадрами.

По словам участников мероприятия, прогноз масштабного дефицита кадров является ключевым барьером для развития химической промышленности.

Президент Российского союза химиков Виктор Иванов отметил, что крупные химические компании уже решают вопросы привлечения и обучения специалистов через корпоративные. По его мнению, отдельные корпоративные образовательные центры могли бы стать профильными отраслевыми институтами, реализуя систему непрерывного профессионального образования.

Председатель комитета по химической промышленности «Деловой России» Михаил Сутягинский заявил, что наращивание темпов технологического развития и запуск программ импортозамещения сопровождаются созданием новых рабочих мест.

«Те специалисты, которые будут необходимы отрасли в ближайшие 5 лет, сегодня должны уже обучаться и активно проходить практику. Но количество студентов гораздо меньше, чем нам потребуется кадров. А это означает только одно: необходимо в течение двух лет увеличить приток абитуриентов в вузы и ссузы, усилить работу корпоративных университетов и начать массово продвигать отрасль для притока новых людей из смежных отраслей», — сказал он.

Как подчеркнула Василькова, согласно Сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности России до 2030 года и на период до 2035 года, одним из приоритетных направлений развития химического комплекса является развитие компетенций и кадрового потенциала, а также популяризация профессии химика и отрасли химической промышленности.