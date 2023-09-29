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Начальник полиции Брянска арестован за покушение во взятке в 14 млн рублей

Начальника полиции Брянска обвинили в покушении во взятке

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Начальник полиции Брянска арестован за покушение во взятке в 14 млн рублей за покровительство предпринимателю, сообщает региональный Следственный комитет.

Взятку бизнесмен дать отказался, сообщив о вымогательстве в полицию.

Ранее в Петербурге 38-летнюю руководительницу бюро АО «Адмиралтейские верфи» заподозрили в систематическом получении взяток.

По информации «Фонтанки», СУ Следственного комитета Петербурга возбудило в отношении сотрудницы уголовное дело о получении взяток. Следствие считает, что с января 2022 по март 2023 года руководительница бюро могла требовать средства с главы предприятия, производящего резиновые изделия.

К весне текущего года на банковской карте женщины лежало 395 тыс. рублей. В «Адмиралтейских верфях» на данный момент ситуацию никак не комментируют, отмечает издание.

Ранее жителя Казани задержали с 730 граммами мармеладных мишек с марихуаной.

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