Начальник полиции Брянска арестован за покушение во взятке в 14 млн рублей за покровительство предпринимателю, сообщает региональный Следственный комитет.

Взятку бизнесмен дать отказался, сообщив о вымогательстве в полицию.

Ранее в Петербурге 38-летнюю руководительницу бюро АО «Адмиралтейские верфи» заподозрили в систематическом получении взяток.

По информации «Фонтанки», СУ Следственного комитета Петербурга возбудило в отношении сотрудницы уголовное дело о получении взяток. Следствие считает, что с января 2022 по март 2023 года руководительница бюро могла требовать средства с главы предприятия, производящего резиновые изделия.

К весне текущего года на банковской карте женщины лежало 395 тыс. рублей. В «Адмиралтейских верфях» на данный момент ситуацию никак не комментируют, отмечает издание.

Ранее жителя Казани задержали с 730 граммами мармеладных мишек с марихуаной.