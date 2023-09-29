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В Кремле рассказали детали встречи Путина, Евкурова и Трошева «без парадных костюмов»

Песков: Путин, Евкуров и Трошев обсуждали организацию добровольческих сил

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Михаил Метцель/РИА Новости

Пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова попросили прокомментировать прошедшую в Кремле встречу главы государства с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым и главой «Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» полковником в отставке Андреем Трошевым.

В ходе встречи собеседники обсуждали формирование добровольческих подразделений.

Telegram-канал Shot сообщал, что Трошев, бывший командир ЧВУ «Вагнер», займется формированием добровольческих подразделений для спецоперации на Украине.

Песков отметил, что президент неоднократно отмечал, что все участники спецоперации и кадровые военные в добровольческих формированиях должны в равной степени пользоваться социальными благами и эту работу нужно организовать, синхронизировать с Министерством обороны.

«В этом плане разговор сегодня и велся», — пояснил пресс-секретарь.

При этом он указал, что это была «чисто рабочая встреча», на которой было «не до парадных костюмов».

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

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