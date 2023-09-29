На всероссийском турслете стартовала образовательная программа для экскурсоводов

В Пятигорске на всероссийском туристическом слете «Больше, чем путешествие» 29 сентября начался первый поток образовательной программы «Школа экскурсовода» международной выставки-форума «Россия», сообщается в Telegram-канале выставки-форума.

Лекции, мастер-классы и работа в группах пройдут в центре знаний «Машук» при поддержке Российского общества «Знание».

Участниками образовательной программы станут 2 тыс. гидов-экскурсоводов из 89 регионов страны. Они подали заявки и прошли первичный отбор конкурса «Проводники смыслов».

«Особое внимание на международной выставке-форуме «Россия» будет уделено школьникам и студентам. Для них эта работа станет важным опытом и заложит фундамент будущей карьеры. Также экскурсоводы проведут всех желающих по шести тематическим маршрутам: «Искусство», «Общество», «Технологии», «Энергетика», «Экология», «Профессии» – чтобы каждый посетитель выставки смог выбрать наиболее интересную ему тему», – отметила руководитель экскурсионного контура АНО «Дирекция выставки достижений «Россия»» Пелагея Стерлигова.

Первый поток обучения пройдет в очно-заочном формате на базе центра знаний «Машук» и образовательной онлайн-платформы учебного центра «Академия гостеприимства».

По результатам обучения при наличии высшего или среднего образования участники получат удостоверение о прохождении программы повышения квалификации, а студенты – сертификат о прохождении образовательной программы «Школа экскурсовода».

Международная выставка-форум «Россия» откроется 4 ноября 2023 года и продлится до 12 апреля 2024 года. Посетителям будут представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.