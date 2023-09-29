Индолог объяснил, почему кришнаиты не едят лук и чеснок

Лук и чеснок активируют в человеке агрессию и похоть, поэтому кришнаиты эти растения не едят, заявил «Газете.Ru» индолог Андрей Черепанов. По его словам, чеснок делает из человека животное — он становится приземленнее и «тупит».

«Если человек стремится к прекрасному, он должен осознанно выбирать образ жизни, в том числе пищу, которую ест. Каждый продукт находится под влиянием определенного качества материальной природы. Их три: благость, страсть и невежество. Так вот, чеснок и лук — это продукты в невежестве, присутствует и некоторая доля страсти. Лук и чеснок в Индии в приличных домах не едят. И в храмах тоже ни в коем случае не употребляют их. Во-первых, они оказывают очень негативное влияние на характер. Наше тело — это то, что мы едим. Когда человек употребляет в пищу продукты, которые находятся в невежестве и страсти, тело наполняется этими энергиями, и оно начинает действовать по-другому. Оно тупит, просто говоря. Становится тупое, приземленное. Все каналы энергетические забиваются. В результате человек становится невосприимчивым к более возвышенным вещам. Когда человек злоупотребляет чесноком, значит, соответственно, становится очень гневливым, агрессивным», — считает Черепанов.

По его словам, лук и чеснок также влияют на вожделение — от этого страдает нравственность.

«Человек становится сексуально одержимым. Все энергия у него вниз устремляется, в нижние чакры. И он озабоченный становится. Как животное. Тут тоже ничего хорошего нет. Потому что если где-то чего-то слишком много становится, значит, где-то чего-то не хватает. Высшие чакры не получают энергию, и человек не сможет понять более возвышенную философию, с этикой у него проблемы начинаются. Нравственность страдает. Это очень простая механика, ничего фантастического. Все объяснимо и легко понять. Это если с философской точки зрения. Если подключить химию и биологию, то лук создает очаги бактерий в организме, потому что это энергия невежества», — уверен Черепанов.

Ранее стало известно, что в России рекордно подорожал лук.