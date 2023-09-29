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Мэр Москвы назвал объекты, которые обновили в центре столицы

Собянин: в столице закончилось благоустройство в нескольких районах

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mos.ru

В 2023 году в различных административных округах Москвы провели работы по благоустройству, рассказал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.

«Цветной бульвар — любимое место прогулок москвичей и гостей столицы. Несколько лет назад мы обновили его центральную часть, а в этом году привели в порядок остальные участки, в том числе около входа на станцию метро и перед цирком Никулина», — написал мэр Москвы.

Старый асфальт тротуаров заменили на крупную гранитную плитку, отремонтировали покрытие проезжей части. Бульвар украсили энергосберегающие фонари и уличные торшеры. Специалисты убрали под землю воздушные кабельные линии, а также проложили дополнительную ливневую канализацию, чтобы избежать подтоплений из-за грунтовых вод.

Еще один знаковый проект — комплексное благоустройство квартала в границах Мытной и Хавской улиц, а также Конного переулка в районе Якиманка. По просьбам жителей привели в порядок сквер на Мытной улице. Для ребят младшего и среднего возраста обустроили современные и безопасные детские площадки. Кроме того, появились две спортивные зоны.

«В Хамовниках сделали более комфортными и уютными пять дворовых территорий. Благоустроенный квартал расположен в границах 3-й Фрунзенской улицы, Фрунзенской набережной, улицы Хамовнический Вал и Комсомольского проспекта», — добавил Сергей Собянин.

Кроме того, прошли работы в сквере около дома 50 на Фрунзенской набережной — ему вернули исторический облик. Специалисты восстановили постаменты скульптур и установили фонари первоначальной формы. В квартале обустроили пешеходные маршруты и расширили тротуары, а благодаря дополнительным опорам освещения стало светлее.

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