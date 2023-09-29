СК России возбудил дело о хищении при ремонте кораблей ВМФ РФ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту хищения средств, которые были выделены на ремонт кораблей Военно-морского флота РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление Басманного суда Москвы об аресте одного из обвиняемых.

В документе уточняется, что Александр Кузнецов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

«Настоящее уголовное дело возбуждено по факту хищения денежных средств ОАО ПГ «Новик» по договорам подряда на сервисное и техническое обслуживание кораблей и судов ВМФ России», — сказано в сообщении.

13 сентября УФСБ по Москве и Московской области сообщало, что сотрудники ведомства задержали руководящего сотрудника одного из оборонных предприятий России за хищения и поставки контрафактных компонентов для высокоточного оружия.

До этого Черемушкинский суд Москвы назначил сроки от пяти до восьми лет колонии общего режима шестерым фигурантам уголовного дела о хищении почти полмиллиарда рублей у Министерства обороны Российской Федерации.

25 июля газета «Коммерсантъ» писала, что руководители ОАО «Пермский телефонный завод «Телта»» взяты под стражу в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее суд в Москве признал героя Абхазии киллером и посадил на 16 лет из-за семечек.