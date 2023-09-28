В Екатеринбурге жители решили проблему с пробкой под окнами, засыпав дорогу камнями

В Екатеринбурге местные жители частных домов на Узорной улице перекрыли проезд для автомобилей, засыпав дорогу камнями. Об этом сообщает издание E1.ru.

По информации СМИ, засыпав дорогу, екатеринбуржцы перекрыли жителям поселка Совхозный дорогу к школе №55. На такие меры жители Узорной пошли, чтобы заблокировать проезд водителям, объезжающим по этому пути пробку на улице Амундсена.

«Они уже на протяжении десяти лет периодически ставят шлагбаумы, блоки — и вот решили просто такое насыпать. Заявление написано, ищем исполнителя, водителю грозит штраф. <...> Это проезд к школе, она стоит прямо за рекой», — рассказала собеседница издания, которая проживает в Совхозном.

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