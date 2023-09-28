В сети состоялась премьера документального фильма о британском журналисте Грэме Филлипсе

В сети состоялась премьера документального фильма о военном корреспонденте из Великобритании Грэме Филлипсе. Об этом сообщает Telegram-канал «Редакция Шмель».

В рамках проекта он рассказал о причинах приезда на Донбасс, почему он не смог остаться равнодушным, продолжил освещать события в регионе и говорить правду.

«Это работа, это любовь, это жизнь, это вообще Донбасс, детка. А Лондон, после победы разберёмся с этим Лондоном», — приводятся слова Филлипса.

Как уточнили в издании, военный корреспондент освещал Евромайдан и стал врагом для Украины. Кроме того, против него ввели санкции в Англии.

«Он уже 9 лет делает репортажи с Донбасса. Он дружил с Гиви, Моторолой, Александром Захарченко и прекрасно общается с Денисом Пушилиным. Он был в самых горячих точках на передовой, получил ранение и чудом остался жив. Несмотря на все трудности, Грэм удивительно добрый человек. Его знают и любят буквально все на Донбассе, но не как британского журналиста, а как нашего русского Гришу», — говорится в сообщении.