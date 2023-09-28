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Спящего ребенка обнаружили за рулем машины, попавшей в ДТП

В Бурятии за рулем машины, врезавшейся в забор, обнаружили спящего мальчика

В микрорайоне Новая Комушка в Улан-Удэ очевидцы нашли за рулем машины, попавшей в ДТП, маленького спящего мальчика. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

Инцидент произошел в Октябрьском районе города, иномарка взрезалась в забор частного дома, на помощь попавшим в ДТП пришли очевидцы.

За рулем авто они обнаружили спящим мальчика, которому на вид не более 10 лет, взрослых в салоне авто не было. В обстоятельствах странной аварии разбираются сотрудники ГИБДД, подробности о состоянии мальчика неизвестны.

Ранее пьяного водителя с ребенком поймали по пути в детский сад.

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