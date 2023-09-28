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Нижегородец продал машину, оформил кредит и перевел мошенникам миллион рублей

В Нижнем Новгороде мужчина лишился машины и взял кредит, поверив мошенникам

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Ilya Naymushin/Reuters

В Нижнем Новгороде 41-летний житель Ленинского района перевел аферистам миллион рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД региона.

С заявлением в полицию обратился житель Нижнего Новгорода: мужчине позвонили лжеполицейские и сообщили, что на него планируют взять кредит неизвестные злоумышленники. Далее его соединили с псевдоработником банка, который убедил горожанина, что по его банковскому счету совершаются мошеннические действия.

Чтобы аннулировать заявку на нежелательный заем мужчину убедили оформить кредит в банке и продать свой автомобиль. За машину потерпевший выручил 950 тысяч рублей, еще 87 тысяч взял в кредит. Все средства он перевел на указанные мошенниками счета.

На следующий день потерпевшему снова позвонили неизвестные и стали убеждать его оформить еще один заем. Тогда нижегородец понял, что его обманывают, и обратился в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело.

Ранее молодая уфимка перевела мошеннику деньги, которые копила на лечение.

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