Эксперты обсудили кадровый потенциал молодежи в IT-сфере

Для достижения когнитивного суверенитета важно развитое критическое мышление. Об этом в рамках международной школы интернет-безопасности молодежи «Цифровой рывок» заявил генеральный директор «Института развития интернета» (ИРИ) Алексей Гореславский.

На мероприятии представители власти, некоммерческих организаций, науки, бизнеса и СМИ обсудили важность достижения когнитивного суверенитета и развитие кадрового потенциала России в IT-сфере.

По словам Гореславского, в вопросе воспитания поколения с развитым критическим мышлением важно делать упор на качественный контент. Он напомнил, что ИРИ уже четыре года является оператором государственной субсидии на создание, производство и продвижение контента в интернете.

«Критическое мышление - это неотъемлемая, необходимая составляющая, которая требуется для того, чтобы разобраться в этом безумном информационном потоке, где все смешалось, как в доме Облонских. И уже непонятно, где ложь, где правда», — согласилась с ним теле- и радиоведущая Анна Шафран.

По ее мнению, важную роль в достижении когнитивного суверенитета также играют и технологии. «Чтобы реализовывать наш взгляд на вещи, наши ценности продвигать в широкие массы, мы должны обладать соответствующим инструментарием. Сегодня мы понимаем, что в основном цифровые платформы принадлежат не нам. Следовательно, алгоритмы, по которым они работают, принадлежат не нам. Нам нужны свои инструменты», — подчеркнула она.

Также в ходе сессии «Кадровый потенциал молодежи в IT-сфере: каковы профессии будущего и национальные приоритеты?» председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова отметила, что IT-отрасль как таковая сейчас бурно развивается.

«Очень многое зависит от молодого поколения, которое придет в эту профессию, от той идеологической основы, которая будет у них и от правовых знаний», — сказала она.

По словам директора «Центра глобальной IT-кооперации» Вадима Глущенко, молодежь - это мощная движущая сила.

«С другой стороны, это мягкая сила, которая вне зависимости от геополитической ситуации, от языка, на котором мы говорим, от культурных и национальных особенностей. Они всегда смогут найти общий язык с ребятами из других стран, особенно из дружественных», — сказал он.