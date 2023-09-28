Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Эксперты обсудили кадровый потенциал молодежи в IT-сфере

Гореславский: в вопросе воспитания важно делать упор на качественный контент

close
100%
Unsplash

Для достижения когнитивного суверенитета важно развитое критическое мышление. Об этом в рамках международной школы интернет-безопасности молодежи «Цифровой рывок» заявил генеральный директор «Института развития интернета» (ИРИ) Алексей Гореславский.

На мероприятии представители власти, некоммерческих организаций, науки, бизнеса и СМИ обсудили важность достижения когнитивного суверенитета и развитие кадрового потенциала России в IT-сфере.

По словам Гореславского, в вопросе воспитания поколения с развитым критическим мышлением важно делать упор на качественный контент. Он напомнил, что ИРИ уже четыре года является оператором государственной субсидии на создание, производство и продвижение контента в интернете.

«Критическое мышление - это неотъемлемая, необходимая составляющая, которая требуется для того, чтобы разобраться в этом безумном информационном потоке, где все смешалось, как в доме Облонских. И уже непонятно, где ложь, где правда», — согласилась с ним теле- и радиоведущая Анна Шафран.

По ее мнению, важную роль в достижении когнитивного суверенитета также играют и технологии. «Чтобы реализовывать наш взгляд на вещи, наши ценности продвигать в широкие массы, мы должны обладать соответствующим инструментарием. Сегодня мы понимаем, что в основном цифровые платформы принадлежат не нам. Следовательно, алгоритмы, по которым они работают, принадлежат не нам. Нам нужны свои инструменты», — подчеркнула она.

Также в ходе сессии «Кадровый потенциал молодежи в IT-сфере: каковы профессии будущего и национальные приоритеты?» председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова отметила, что IT-отрасль как таковая сейчас бурно развивается.

«Очень многое зависит от молодого поколения, которое придет в эту профессию, от той идеологической основы, которая будет у них и от правовых знаний», — сказала она.

По словам директора «Центра глобальной IT-кооперации» Вадима Глущенко, молодежь - это мощная движущая сила.

«С другой стороны, это мягкая сила, которая вне зависимости от геополитической ситуации, от языка, на котором мы говорим, от культурных и национальных особенностей. Они всегда смогут найти общий язык с ребятами из других стран, особенно из дружественных», — сказал он.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях