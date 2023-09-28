Диетолог раскрыла пользу вяленых помидоров для мужчин

Вяленые томаты благодаря серотонину благотворно влияют на нервную систему и являются прекрасным антидепрессантом, рассказала «Газете.Ru» врач-диетолог Елена Соломатина. При этом содержащийся в них ликопин значительно улучшает состояние предстательной железы.

«В вяленых томатах концентрация полезных веществ в несколько раз выше, чем в свежих. У томатов есть свойство увеличивать выработку серотонина за счет тирамина. Это соединение способно стимулировать деятельность мозга, повышать настроение. Если вяленные томаты термически обрабатываются, добавляется какой-то соус, масло, эта его способность еще больше повышается. В томате содержится ликопин – мощный антиоксидант. Он значительно улучшает состояние предстательной железы, сердечно-сосудистой системы, профилактирует проблемы у мужчин. А холин, содержащийся в томате, не только улучшает состояние сосудистой стенки, но и отвечает за улучшение памяти и скорость реакции», — пояснила Соломатина.

За питания головного мозга в помидорах также отвечает магний. Этот минерал снижает тромбообразование, разжижает кровь.

«Томаты в большом количестве содержат калий. Он помогает работать сердечной мышце, делает ее более сильной, выносливой. Снижает артериальное давление за счет легкого мочегонного эффекта. В вяленом помидоре много клетчатки. Она кормит полезный микробиом, который влияет на наше настроение, на состояние нервной системы. Чем она более адаптирована, значит она лучше справляется со стрессами. Улучшаются когнитивные функции, адаптивность организма в целом», — отметила Соломатина.

Диетолог предупредила, что, несмотря на полезные свойства вяленых томатов, не стоит употреблять их каждый день.

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