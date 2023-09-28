Начальник кубанского главка МЧС признал причастность к делу о коррупции

Начальник главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Олег Волынкин признал вину в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает ТАСС.

В рамках заседания Басманного суда Москвы следователь по делу заявил, что Волынкин совершил общественно опасное деяние и признал свою вину.

До этого следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством арестовать возглавляющего главное управление МЧС России по Краснодарскому краю генерал-лейтенанта Олега Волынкина из-за злоупотребления полномочиями.

До этого сообщалось, что глава ГУ МЧС по Кубани Олег Волынкин был задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Источники утверждают, что дело связано с нарушением 2021 года, а причины задержания — «деньги». Меру пресечения ему должны избирать в Басманном суде Москвы. В системе МЧС Волынкин служит с 1994 года. Журналисты узнали, сколько заработанных денег он задекларировал незадолго до вступления в должность.

Ранее суд в Ульяновске арестовал экс-мэра Димитровграда Большакова.