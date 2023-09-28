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СК попросил суд в Москве арестовать начальника кубанского главка МЧС

РИА Новости: СК попросил арестовать начальника кубанского главка МЧС Волынкина

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ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

Следствие обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством арестовать возглавляющего главное управление МЧС России по Краснодарскому краю генерал-лейтенанта Олега Волынкина из-за злоупотребления полномочиями, передает корреспондент РИА Новости из суда.

«Поступило ходатайство следствия об избрании Волынкину меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказал собеседник агентства.

По словам источника, генерал-лейтенанту вменяется часть 3 статьи 285 Уголовного кодекса Российской Федерации (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), ее санкция — лишение свободы на срок до 10 лет.

Волынкина задержали накануне в рамках расследования коррупционного дела, заявляли источники агентства. Они указывали, что причиной задержания стали «деньги».

До этого сообщалось, что глава ГУ МЧС по Кубани Олег Волынкин задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Источники утверждают, что дело связано с нарушением 2021 года, а причины задержания — «деньги». Меру пресечения ему должны избирать в Басманном суде Москвы. В системе МЧС Волынкин служит с 1994 года. Журналисты узнали, сколько заработанных денег он задекларировал незадолго до вступления в должность.

Ранее суд в Ульяновске арестовал экс-мэра Димитровграда Большакова.

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