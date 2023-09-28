Нетрезвая петербурженка порвала полицейскому форменную рубашку

Прокуратурой Кировского района Санкт-Петербурга утверждено обвинительное заключение по делу 52-летней местной жительницы, которая устроила драку с полицейским. Об этом сообщает «Мойка78». Инцидент произошел в августе на Бульваре Новаторов.

Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов прибыли по обращению местной жительницы, которая пожаловалась на женщину в нетрезвом состоянии, нарушающую общественный порядок.

По прибытии правоохранителей, обвиняемая в грубой форме отказалась ехать в отдел полиции. Женщина публично оскорбила полицейского, попыталась его ударить, а после повредила ему форменную рубашку. Уголовное дело было направлено в Кировский районный суд.

До этого житель Тамбовской области получил два года колонии, пнув полицейского. По информации следствия, инцидент произошел 13 февраля. Правоохранители получили сообщение о нападении на женщину и угрозах со стороны нетрезвого мужчины — оперативник и его напарник прибыли на место и попытались успокоить агрессивного россиянина. Однако вместо того, чтобы подчиниться и отправиться в отделение он внезапно пнул одного из полицейских по ноге.

Ранее массовая драка у автосервиса произошла в Приморском крае.