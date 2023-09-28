Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Нетрезвая петербурженка порвала полицейскому форменную рубашку

В Петербурге нетрезвая местная жительница устроила драку с полицейским

close
100%
Shutterstock

Прокуратурой Кировского района Санкт-Петербурга утверждено обвинительное заключение по делу 52-летней местной жительницы, которая устроила драку с полицейским. Об этом сообщает «Мойка78». Инцидент произошел в августе на Бульваре Новаторов.

Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов прибыли по обращению местной жительницы, которая пожаловалась на женщину в нетрезвом состоянии, нарушающую общественный порядок.

По прибытии правоохранителей, обвиняемая в грубой форме отказалась ехать в отдел полиции. Женщина публично оскорбила полицейского, попыталась его ударить, а после повредила ему форменную рубашку. Уголовное дело было направлено в Кировский районный суд.

До этого житель Тамбовской области получил два года колонии, пнув полицейского. По информации следствия, инцидент произошел 13 февраля. Правоохранители получили сообщение о нападении на женщину и угрозах со стороны нетрезвого мужчины — оперативник и его напарник прибыли на место и попытались успокоить агрессивного россиянина. Однако вместо того, чтобы подчиниться и отправиться в отделение он внезапно пнул одного из полицейских по ноге.

Ранее массовая драка у автосервиса произошла в Приморском крае.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях