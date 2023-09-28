Юристы объяснили, кому именно из госслужащих повысят зарплаты в октябре

С 1 октября работникам бюджетной сферы повысят зарплаты, в том числе госслужащим. Индексация затронет как самих сотрудников государственных ведомств, так и тех, кто формально к ним не относится, сообщила kp.ru гендиректор компании по оказанию юридических и бухгалтерских услуг «НАФКО» Екатерина Горохова.

К госслужащим относятся сотрудники, которые замещают государственные должности, то есть чиновники. У них зарплаты вырастут на 5,5%.

«Это касается в том числе самого президента, премьер-министра и его заместителей, министров, дипломатов. Зарплаты секретаря и зампреда Совбеза РФ, членов Центризбиркома, уполномоченного по правам человека, госслужащих территории Сириус» также будут проиндексированы, — отметила Горохова. — На те же 5,5% проиндексируют и зарплаты обслуживающему персоналу госорганов».

Так, индексация затронет бухгалтеров, водителей, экспедиторов, охранников и уборщиков, пояснила юрист.

Напомним, что зарплаты с 1 октября вырастут у бюджетников, военных и силовиков. Для силовиков и военнослужащих повышение будет максимальным — на 10,5%.

Минтруд ранее предложил расширить право на компенсацию за задержку зарплаты при ее неначислении.