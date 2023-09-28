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Строительство Донецкого перинатального центра вышло на финальную стадию

Хуснуллин: в перинатальном центре Донецка начали монтаж медицинского оборудования

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Правительство России

Строительство Донецкого республиканского перинатального центра им. проф. В.К. Чайки вышло на финишную прямую. С опережением графика завершаются основные виды строительно-монтажных работ, специалисты уже приступили к установке медицинского оборудования. Об этом сообщил в своем Telegram-канале заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

«Объект начали строить около 10 месяцев назад по поручению Президента, ввести его в эксплуатацию планируем до конца года. Могу с уверенностью сказать, что он станет самым современным в ДНР медучреждением в области планирования семьи и охраны репродуктивного здоровья. Все основные строительно-монтажные работы в 6-этажном здании площадью 26,5 тыс. кв. метров уже завершены», – рассказал Марат Хуснуллин.

Он добавил, что сейчас идет благоустройство прилегающей территории и чистовые отделочные работы во внутренних помещениях, а в лечебных кабинетах начали устанавливать необходимую мебель и высокотехнологичное медицинское оборудование – модульную систему для нейродиагностики, электрокардиограф, операционные светильники, аппараты искусственной вентиляции легких и другие.

Вице-премьер напомнил, что Донецкий перинатальный центр на 140 мест возводят под контролем специалистов публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства».

«Объект, действительно, масштабный: в состав перинатального центра входят более 10 отделений, в том числе реанимации и интенсивной терапии, операционный блок и клинико-диагностическая лаборатория, отделения патологии беременности и выживания новорожденных, родовые палаты и послеродовое отделение, клиническая кафедра и отделение катамнестического наблюдения и восстановительного лечения детей», — сказал генеральный директор публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» Карен Оганесян.

Он подчеркнул, что данный момент все виды строительно-монтажных работ завершены на 90-100%.

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