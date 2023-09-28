На трассе М-5 в Челябинской области сгорел грузовик

В Челябинской области на трассе М-5 образовалась пробка из-за загоревшейся фуры. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на ГИБДД региона.

Инцидент произошел на 1771-м км автодороги «Москва – Челябинск». Причина пожара на данный момент неизвестна. Возгорание ликвидировали, к тушению привлекли две автоцистерны и восемь человек личного состава. Водитель во время произошедшего не пострадал.

Авария стала причиной затора на отрезке дороги. Движение ограничено из-за того, что во время возгорания груз в машине разлетелся по дороге. В результате на магистрали движение осуществляется реверсивно, большое скопление машин наблюдается в оба направления.

Ранее на Новорязанском шоссе в Москве загорелся микроавтобус.