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В Чувашии мужчина выкрикивал лозунги против российской армии с балкона и был оштрафован

Мужчина получил штраф за скандирование с балкона дискредитирующих армию лозунгов

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В Новочебоксарске мужчину оштрафовали за дискредитацию армии. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Чувашской республике.

25 сентября местный житель вышел на балкон жилого дома на улице Первомайской, чтобы выразить свою гражданскую позицию. По данным ведомства, 38-летний горожанин кричал во двор дискредитирующие армию лозунги и ругательства, используя обсценную лексику.

Наряд, прибывший на место, задержал мужчину и доставил его в отдел полиции. Там в отношении пьяного россиянина составили протоколы за мелкое хулиганство и «публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов страны и ее граждан».

За хулиганство гражданина оштрафовали на 600 рублей, а скандирование лозунгов обошлось ему в 30 тыс.

Ранее бьюти-блогера оштрафовали за пропаганду ЛГБТ и дискредитацию армии.

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