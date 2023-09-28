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Власти Брянской области сообщили о третьей атаке ВСУ за день на регион

Брянский губернатор Богомаз: ВСУ трижды пытались совершить атаку с помощью дронов

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Shutterstock

Очередная атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Брянскую область была предотвращена российскими военными, это уже третья попытка совершить теракт на территории региона за день, заявил губернатор Александр Богомаз.

«Пресечена очередная атака украинских террористов. На подлете к Брянску силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожен беспилотник самолетного типа», — рассказал он в Telegram.

По его данным, никто не пострадал, разрушений нет.

До этого губернатор сообщал о попытках ВСУ совершить теракт с помощью беспилотников в 11:20 и в 8:21 мск.

25 сентября Богомаз заявил, что российские военные сбили над Суражским районом два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

В тот день на территории Стародубского района Брянской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за атак ВСУ.

Тогда же Mash писал, что украинский беспилотник атаковал дизельный завод в Брянске.

Ранее глава Чечни Кадыров назвал бессмысленными переговоры с Украиной.

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