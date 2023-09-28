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В водах Ирландии спецназ конфисковал 2,25 тонны кокаина на борту судна

Полиция Ирландии задержала подозреваемых в перевозке более 2,2 тонн кокаина

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Андрей Шапран/РИА «Новости»

В Ирландии на борту 190-метрового судна правоохранители нашли более двух тонн наркотиков. Об этом сообщает Irish Examiner.

Инцидент произошел недалеко от побережья Корка. По предварительным данным, перевозчики планировали выгрузить часть партии в Ирландии, после чего направить остальное в Великобританию.

Чтобы поймать злоумышленников, сотрудники спецназа спустились с вертолета на движущееся грузовое судно. Операция осложнялась плохой погодой в регионе.

Во время операции переводчики пытались бросить кокаин в спасательные лодки и сжечь его, но пожар удалось потушить – обгорели только упаковки.

Предположительно, к перевозке 2,25 тонны наркотика причастен крупнейший наркокартель. По предварительным данным, среди персонала судна были граждане Колумбии, Великобритании, Ирана и Украины. Телеканал RTE сообщил, что шесть подозреваемых задержали.

Ранее в порту Петербурга таможенники изъяли партию наркотиков на 100 миллионов рублей.

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