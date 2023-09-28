На Украине призвали европейские страны не создавать программы интеграции ее граждан

Глава Миграционной службы Украины Наталья Науменко призвала страны Европы не создавать программы интеграции украинских беженцев. Ее цитирует украинское издание Klymenko Time.

«Мы их не рассматриваем как беженцев. Мы их рассматриваем как людей, вынужденно уехавших из Украины. К счастью, коллеги из миграционных служб других стран меня также поддерживают, когда я прошу не рассматривать наших граждан как беженцев, и не создавать программы для их интеграции в стране пребывания», — заявила Науменко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что сокращение помощи Киеву со стороны западных стран может вызывать непредсказуемую реакцию миллионов украинских беженцев в Европе.

Американский журналист Гленн Гринвальд, сотрудничавший с экс-сотрудником ЦРУ Эдвардом Сноуденом, назвал угрозой заявление Зеленского об украинских беженцах на Западе.

До этого сообщалось, что представители Евросоюза высказывают опасения по поводу уменьшения поддержки украинских беженцев в ЕС.

Ранее пятеро украинских беженцев напали на русскоговорящую пару и избили.