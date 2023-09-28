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На Украине зафиксировали вспышку африканской чумы свиней

Klymenko Time: в Киеве зафиксировали вспышку африканской чумы свиней

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Depositphotos

В Киеве зафиксировали вспышку африканской чумы свиней. Об этом сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

Уточняется, что труп зараженного животного нашли на территории «Конча-Заспы». В части Голосеевского района сейчас установлен карантин. Там под запретом торговля на рынках живыми свиньями и продуктами из них, а также проведение выставок, ярмарок, базаров.

23 сентября Северо-Западное межрегиональное управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) сообщало, что в магазинах Санкт-Петербурга нашли колбасу двух торговых марок с африканской чумой свиней (АЧС).

До этого сообщалось, что в российской рознице было обнаружено мясо свинины и связанная с ним продукция, зараженные вирусом африканской чумы свиней (АЧС). Случаи распространения этой продукции были выявлены в Рязанской, Брянской, Владимирской, Тульской областях, а также в Краснодарском, Алтайском, Красноярском краях и Якутии. Только в сентябре Россельхознадзор зарегистрировал около десяти подобных инцидентов.

Ранее ветеринар усомнился в наличии чумы свиней в ветчине на прилавках Якутска.

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