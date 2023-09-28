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В Госдуме заявили, что России нужна пропаганда прививок от бешенства

Депутат Бурматов: домашнего питомца можно бесплатно привить от бешенства

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Во многих регионах России хозяева могут сделать своим питомцам бесплатную прививку от бешенства, однако не все об этом знают. В разговоре с «Газетой.Ru» первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов заявил, что в России есть проблема — никто не популяризирует профилактику бешенства.

«Сегодня действительно немногие граждане знают, что есть возможность прийти и сделать прививку. Это проблема региональных властей. В регионах нет популяризации профилактики бешенства, хотя во многих из них ситуация очень непростая в этой части. Сейчас мы передали регионам дополнительные полномочия. Я считаю, что одним из таких полномочий, которое должны реализовывать регионы, является популяризация кампании по вакцинации своих домашних животных от бешенства, и максимально масштабные мероприятия по этой вакцинации. Нужна социальная реклама, нужна пропаганда, комплекс мероприятий, который связан непосредственно с прививками животных. Потому что иначе это становится проблемой, которая имеет очень серьезные масштабы и последствия», — сказал депутат.

Бурматов отметил, что в ряде регионов периодически объявляется карантин из-за вируса бешенства. Чтобы этого не допускать, надо активнее заниматься профилактикой этого заболевания, уверен он.

«В Москве вы днем с огнем ни одной бездомной собаки не увидите на улице. При этом ни одно животное не замучили, никого не умертвили. Никаких покусов, нападений со стороны безнадзорных животных. И всего 14 приютов, которые полностью обеспечивают потребности самого крупного мегаполиса нашей страны. Огромная кампания по пристройству в Москве, все билбордами завешано. И по той же профилактике бешенства. Московская область тоже грамотно распоряжается своими полномочиями. Они начали всеобщую регистрацию домашних животных: для собак обязательно, для кошек факультативно. Эти регионы и еще ряд субъектов нашей Российской Федерации я всегда привожу в пример», — заключил депутат.

28 сентября отмечается Всемирный день борьбы с бешенством. Он был учрежден по инициативе Всемирной Организации Здравоохранения. Дата призвана привлечь внимание к проблеме распространения болезни, а также к ее последствиям.

Ранее ветеринар перечислил основные признаки вируса бешенства у питомцев.

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