Ветеринар перечислил основные признаки вируса бешенства у питомцев

Защитить своего питомца от вируса бешенства можно с помощью вакцины, которую необходимо делать ежегодно. Саму болезнь можно распознать по внешним признакам — тогда животное нужно незамедлительно показать врачу и поместить на карантин. Об этом «Газете.Ru» рассказал ветеринарный врач, президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский.

«Все домашние животные, согласно ветеринарному законодательству, должны прививаться каждый год. Очень много акций и предложений от государственных ветеринарных клиник, где вакцина делается бесплатно. Каждый может обратиться и получить либо за доступную сумму, либо бесплатно такую вакцину. Бешенство опасно тем, что даже наши любимые маленькие домашние животные могут контактировать с животными, которые имели контакт с дикими животными. Внешние признаки — это водобоязнь, повышенное слюновыделение, агрессия. Животное забивается в угол, ведет себя непривычно. Если есть подозрение, надо обязательно обратиться в ветеринарную клинику. В каждом районе России есть государственная ветеринарная клиника, которая сразу может сделать анализ и поместить животное на карантин», — объяснил ветеринар.

Уражевский отметил, что вирус бешенства очень опасен для человека. По всей России случаются летальные исходы после укусов животных, напомнил он.

«Бешенство опасно тем, что человек умирает, если сразу не сделать прививку. Поэтому, если на улице вас, вашего ребенка или близких покусала бродячая собака, которая могла иметь контакт с зараженными животными, необходимо сразу обратиться в больницу. Промедление очень опасно, это не пройдет само. Часто дети скрывают это. Пообщавшись с собаками и получив травму, они могут не сказать родителям, если увидели что-то подозрительное: кровь, укус или контакт со слюной. Нельзя относиться к этому халатно. Сегодня это большая проблема в России, закон «Об ответственном обращении с животными» к сожалению, усугубил эту проблему. Сейчас все бродячие собаки должны стерилизоваться, кастрироваться и выпускаться в так называемые места обитания, что, конечно, неправильно. То есть он не обязывает повторно отлавливать и повторно прививать. Надеемся, этот закон поменяется, но сегодня мы знаем много летальных случаев в разных регионах России. Потому что все животные должны быть привиты», — подчеркнул Уражевский.

Кинолог добавил, что людям стоит опасаться бешенства и в том случае, когда они хотят помочь бездомным животным на улице.

«Если вы видите животное, которое, как вам показалось, нуждается в помощи — лучше надеть перчатки или намотать на руку что-то, чтобы ее не прокусили, если видим, что животное ведет себя агрессивно, пытается укусить. Необходимо вызвать ветеринарного врача. Нужны меры предосторожности, потому что в процессе, когда вы помогаете такому животному, оно может вас укусить, а контакт со слюной может привести к заражению рабиесом. Рабиес — это и есть бешенство», — заключил Уражевский.

28 сентября отмечается Всемирный день борьбы с бешенством. Он был учрежден по инициативе Всемирной Организации Здравоохранения. Дата призвана привлечь внимание к проблеме распространения болезни, а также к ее последствиям.

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