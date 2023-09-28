В Подмосковье двух мужчин подозревают в похищении 16 млн рублей у бизнесмена

В Подмосковье задержаны мужчины, которых подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД региона.

Инцидент произошел в декабре 2022 года, но известно об этом стало только сейчас. По версии следствия, подозреваемые представились правоохранителями и предложили предпринимателю предоставление крупных производственных заказов за денежное вознаграждение.

В результате пострадавший передал им более 16 миллионов рублей. Когда деньги оказались на руках у предполагаемых злоумышленников, они скрылись.

Подозреваемыми оказались двое мужчин из Москвы и Московской области, один из них уже был судим. В отношении обоих возбуждено уголовное дело. На данный момент они арестованы. Правоохранители ведут расследование.

Ранее в Москве аферист предлагал желающим ускоренное получение гражданства Израиля и скрывался после получения денег.