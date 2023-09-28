Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье двух мужчин подозревают в похищении 16 млн рублей у бизнесмена

В Подмосковье задержали мужчин, обещавших помочь бизнесмену за 16 млн рублей

close
100%
Shutterstock

В Подмосковье задержаны мужчины, которых подозревают в мошенничестве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД региона.

Инцидент произошел в декабре 2022 года, но известно об этом стало только сейчас. По версии следствия, подозреваемые представились правоохранителями и предложили предпринимателю предоставление крупных производственных заказов за денежное вознаграждение.

В результате пострадавший передал им более 16 миллионов рублей. Когда деньги оказались на руках у предполагаемых злоумышленников, они скрылись.

Подозреваемыми оказались двое мужчин из Москвы и Московской области, один из них уже был судим. В отношении обоих возбуждено уголовное дело. На данный момент они арестованы. Правоохранители ведут расследование.

Ранее в Москве аферист предлагал желающим ускоренное получение гражданства Израиля и скрывался после получения денег.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях