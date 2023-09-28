Мощный взрыв произошел в Ташкенте, сообщает Telegram-канал Mash. Предварительно, что-то взорвалось на складах в промзоне Янгихаётского района.

На месте детонации начался масштабный пожар.

По словам очевидцев ЧП, взрывная волна ощущалась в 30 километрах от эпицентра. В ближайших домах выбивало окна и двери.

О причинах происшествия и пострадавших пока ничего не известно.

Власти пока не дали комментарий о произошедшем.

25 сентября в Нагорном Карабахе рядом с автотрассой Степанакерт — Аскеран взорвался склад с топливом, которое раздавали местным жителям для переезда в Армению. Омбудсмен региона Гегам Степанян заявил, что пострадавшим срочно необходима эвакуация по воздуху.

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна сообщила, что Париж готов оказать свою помощь пострадавшим при ЧП в Степанакерте.

Жители Нагорного Карабаха начали массово покидать непризнанную республику после того, как Баку провел там антитеррористическую операцию.

Ранее выживальщик рассказал, как выжить при ядерном взрыве.