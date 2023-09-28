После перестрелки в Дагестане госпитализированы три человека

В селе Леваши в Дагестане после перестрелки с огнестрельными ранениями и переломами госпитализированы три человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информационное донесение администрации Левашинского района.

В районную больницу попали три жителя Леваши 1997, 1992 и 1961 года рождения. Еще двое местных жителей (29 и 42 лет) были доставлены в больницу мертвыми.

Ранее в МВД по республике сообщали, что инцидент произошел приблизительно в 17:30 мск в селении Леваши.

По предварительным данным ведомства, двое убиты, в том числе начальник тыла Левашинского отдела полиции.

Нападавшие скрылись на четырех автомобилях. В розыск объявлен 26-летний житель села Леваши Гусенгаджиев Багаудин Магомедович.

26 сентября в Дагестане задержали 19-летнего рецидивиста, стрелявшего по воротам церкви в Избербаше.

Ранее водитель Toyota обстрелял гаишников из фейерверка во время погони.