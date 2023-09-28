Большинству российских подростков не нравится свое жилье

Большинство российских подростков от 14 до 18 лет (81%) не удовлетворены своим жильем. Это показало исследование аналитического центра НАФИ и Оргкомитета премии Urban о том, какие жилищные проблемы беспокоят современных подростков больше всего. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами опроса.

Так, 96% российских подростков живут с родителями или другими родственниками, членами своей семьи. В большинстве случаев жилищная площадь, в которой проживают подростки, принадлежит им или их родным на правах собственности, к этому относятся и квартиры, купленные в ипотеку и находящиеся в залоге банка. О том, что жилье собственное, говорят 86% опрошенных. 12% юношей и девушек проживают в арендованном или служебном жилье, оформленном на их родителей или других родственников.

Исследование показало, что подавляющее большинство подростков (81%) не удовлетворены своим жильем, и каждый второй (49%) хотел бы что-то изменить в имеющейся жилплощади, а каждый третий (32%) – переехать в другое.

Полностью удовлетворены своими жилищными условиями и не хотели бы ничего менять 19% опрошенных. Больше всего среди них юношей (20% против 12% среди девушек) и членов обеспеченных семей (24%).

Наиболее частый запрос на изменение внутри имеющегося пространства — это проведение капитального или косметического ремонта. 43% подростков хотели бы поменять двери, окна, покрасить стены и так далее, то есть сменить в своем жилье морально или физически устаревшие элементы на новые. Чаще всего такую потребность выражают девушки (50% против 39% среди юношей), а также представители семей с низким уровнем дохода (74%).

На втором месте по степени распространенности запросов являются изменения, связанные с самовыражением подростков, желанием привести внутреннее убранство жилья в соответствие с собственным мироощущением, потребностями и интересами. Так, чуть более трети подростков (по 36%) хотели бы поменять мебель или изменить дизайн интерьера, привнести новый декор, сменить текстиль, картины или постеры.

Каждый четвертый молодой человек от 14 до 18 лет (24%) испытывает потребность в личном пространстве и хотел бы выделить свою личную зону или комнату. Выше других эта потребность проявляется у подростков, проживающих в Москве и Санкт-Петербурге (24%), а также представителей семей с доходом ниже среднего (33%).

Желание переехать в другое жилье у подростков возникает тогда, когда они не видят возможности реализовать свой запрос в текущих условиях и чаще всего связывается со следующими проблемами:

— недостатком жилой площади в текущем доме или квартире (38% желающих разрешить свою неудовлетворенность кардинальным способом говорят, что хотели бы переехать в квартиру или дом, имеющие большую жилую площадь);

— неудовлетворенностью текущим городом или районом проживания (16% хотели бы, чтобы новое жилье было в другом месте);

— невозможностью провести приемлемое зонирование или деление на комнаты в текущем жилье (13% хотели бы переехать в квартиру или дом, где будет больше комнат);

— отсутствием прав на жилье и возможностей распоряжаться им по собственному усмотрению (12% подростков хотели бы переехать в собственную квартиру или дом);

— отсутствием комфорта в текущем жилье (11% желающих переехать говорят, что хотят другое более удобное и комфортное жилье).

Большинство молодых россиян от 14 до 24 лет ответили, что считают идеальным жильем большую квартиру в новостройке с хорошей отделкой либо индивидуальный дом.

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