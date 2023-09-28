Треть российских компаний увольняют сотрудников за пьянство

Почти в каждой третьей российской компании увольняют сотрудников за чрезмерное употребление алкоголя. При этом в каждой пятой организации считают допустимым, если сотрудник находится в алкогольном опьянении на работе, но при условии, что он в адекватном состоянии и оно не вредит работе. Это показало исследование «Актион Кадры и HR» (входит в группу «Актион»), с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Почти две трети респондентов — 64,9% (198) — сообщили, что алкоголь в их компании под запретом. Однако в 21,6% (66) компаний можно отмечать с алкоголем личные праздники: дни рождения, свадьбы, рождение ребенка и пр. В 5,9% (18) можно отмечать рабочие успехи, а в 7,5% (23) и вовсе можно отмечать любые события — было бы что выпить.

Кроме этого, почти в каждой третьей опрошенной компании — 29,8% (91) — были случаи увольнения сотрудников за пьянство. В почти 39,3% (120) организаций договаривались на увольнение по собственному или обоюдному желанию.

Около половины опрошенных сотрудников — 49,8% (152) — признались, что сообщили бы руководству, если коллега будет находиться в состоянии сильного алкогольного опьянения, а его поведение может быть опасно для остальных. Однако около четверти компаний — 27,9% (85) — заявили, что постарались бы прикрыть перед руководством.

Примерно четверть респондентов — 23% (70) — при этом уверены, что увольнение за пьянство не чрезмерная мера, даже если это произошло один раз. Подавляющее большинство — 74,4% (227) — уверены, что все зависит от ситуации и разбираться надо с каждым отдельным случаем. И лишь 2,6% (8) опрошенных считают, что увольнение за пьянство на работе это чересчур жесткая мера.

Подавляющее большинство — 82% (250) — также сказали, что нахождение в алкогольном опьянении на рабочем месте недопустимо. Однако 18% (55) считают допустимым нахождение в таком состоянии на работе, если он в адекватном состоянии и это не вредит работе, или если это неопасно для окружающих или него самого.

«Интересный результат — количество респондентов, которые считают, что принимать решение об увольнении любителя алкоголя надо индивидуально в каждом конкретном случае. Это ли не скрытая дискриминация? Получается, что ценного специалиста, который явился на работу подшофе после ночного кутежа, даже один раз, желательно не увольнять — ведь где потом замену найдешь. При этом совершившего такой же проступок «синего воротничка» — а именно они по мнению респондентов склонны к пьянству на работе больше всего — уволить можно, ведь и замену ему найти труда не составит», — прокомментировала Александра Борисова, эксперт «Актион Кадры и HR».

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