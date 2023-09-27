Мужчина пытался похитить ребенка с детской площадки в Ивантеевке

В подмосковной Ивантеевке неизвестный мужчина пытался увести мальчика в лесополосу с детской площадки. Об этом сообщается в Telegram-канале «Типичное Пушкино».

О произошедшем рассказала мать школьника, по словам женщины, днем на Луговой улице в Ивантеевке к ее сыну подошел незнакомый мужчина и спросил дорогу. Во время разговора мальчик понял, что мужчина прекрасно ориентируется, но уводит его к лесополосе.

«Сегодня неизвестный мужчина попытался похитить моего сына. У ребенка стоит отслеживание в телефоне, и мне удалось предотвратить страшное. Мужчина же скрылся», — сообщила женщина.

Мальчику удалось сфотографировать злоумышленника и запомнить, что мужчина был высокого роста. Обратилась ли семья в правоохранительная органы — неизвестно.

Ранее группа мужчин похитила и изнасиловала школьницу во время фестиваля.