У украинского судьи-коррупционера при обыске нашли его портрет в образе Цезаря

Правоохранительные органы Украины обнаружили при обыске у судьи из города Бровары Киевской области его портрет в образе Юлия Цезаря. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Броварский судья подозревается в вымогательстве и получении взятки в сумме $4 тыс. По данным следствия, судья получил деньги от представителя одной из сторон по гражданскому делу за принятие нужного решения.

В настоящее время решается вопрос об избрании для подозреваемого меры пресечения.

Издание отмечает, что найденный у судьи портрет в образе Юлия Цезаря демонстрирует, что такая живопись является популярной среди украинской элиты. В связи с этим «Страна.ua» напомнила, что в 2014 году при обыске у тогдашнего генерального прокурора страны Виктора Пшонки был обнаружен подобный портрет.

До этого сообщалось, что представители Министерства обороны США и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) подписали меморандум, согласно которому страны договариваются совместными усилиями под контролем Пентагона выявлять и предотвращать коррупционные преступления, связанные с поставками американского оружия Киеву.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».