Врач-инфекционист четыре года домогался пациентов во время приема

В Калифорнии будут судить врача-инфекциониста, который домогался пациентов во время приема. Об этом сообщает Fox News.

Пациенты калифорнийского врача обвинили его в сексуальном насилии, мужчина был арестован в своей клинике в Ньюпорт-Бич. По данным полицейского департамента, шестеро пациентов Уильяма Томпсона заявили, что подверглись насилию.

В период с 2016 по 2020 год врач проводил осмотры и заставлял пациентов заниматься с ним оральным сексом, объясняя это необходимостью более тщательного осмотра.

«Многие пациенты доктора Томпсона зависели от него в оказании жизненно важной помощи, и он использовал эти уязвимости для собственного сексуального удовлетворения», — сообщил прокурор округа Ориндж Тодд Спитцер.

Томпсону предъявлено несколько обвинений в насилии. Ему может грозить до 50 лет заключения и лишение лицензии на право заниматься медицинской деятельностью.

Ранее стоматолог из Лондона заявил, что намерен продолжать лечить детей после обвинения в педофилии.