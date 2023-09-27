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Медведь загнал грибника на дерево в Вилючинске

На Камчатке грибник спасся от медведя, забравшись на дерево

В Вилючинске местный житель столкнулся в лесу с медведем, когда собирал грибы. Мужчина снял косолапого на видео и выложил ролик в социальных сетях.

По словам грибника, хищника он заметил в чаще возле протоки недалеко от Вилючинска, мужчина спрятался от зверя на дереве и снял его на видео. Медведь долго бродил вокруг укрытия грибника и нюхал воздух, но нападать не стал.

В службе по охране животного мира и государственных природных заказников Камчатского края отметили, что главное при встрече с медведем — не провоцировать его на нападение.

«Медведи подслеповатые, могут вас и не заметить. Но если побежать, есть вероятность, что у них сработает охотничий инстинкт. Поэтому лучше не искушать судьбу», — сообщает ТК «41 регион».

Ранее в Оренбургской области медведь побежал наперегонки с машиной.

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