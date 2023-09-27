Группа мужчин похитила и изнасиловала школьницу во время фестиваля

Девочка подверглась изнасилованию во время фестиваля в Боливии, по подозрению в совершении преступления разыскиваются 11 мужчин. Об этом сообщает портал Metro.

В городе Оруро во время уличного фестиваля группа молодых мужчин похитила 12-летнюю школьницу, девочку опоили алкоголем и надругались. По данным местной полиции, в групповом изнасиловании участвовали 11 мужчин, трое из них задержаны, восемь находятся в розыске.

Пострадавшая госпитализирована, за ее состоянием наблюдают медики, с девочкой также работают психологи.

«Заключение судебно-медицинской экспертизы показывает, что у девочки имеются явные признаки насилия на теле и ссадины, мы установим всех виновных в совершении преступления и будем добиваться максимального наказания», — сообщил прокурор департамента Оруро Альдо Моралес Альконини.

Обстоятельства похищения ребенка устанавливаются.

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