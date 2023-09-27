Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Группа мужчин похитила и изнасиловала школьницу во время фестиваля

Metro: в Боливии группа мужчин изнасиловала 12-летнюю школьницу

close
100%
Shutterstock

Девочка подверглась изнасилованию во время фестиваля в Боливии, по подозрению в совершении преступления разыскиваются 11 мужчин. Об этом сообщает портал Metro.

В городе Оруро во время уличного фестиваля группа молодых мужчин похитила 12-летнюю школьницу, девочку опоили алкоголем и надругались. По данным местной полиции, в групповом изнасиловании участвовали 11 мужчин, трое из них задержаны, восемь находятся в розыске.

Пострадавшая госпитализирована, за ее состоянием наблюдают медики, с девочкой также работают психологи.

«Заключение судебно-медицинской экспертизы показывает, что у девочки имеются явные признаки насилия на теле и ссадины, мы установим всех виновных в совершении преступления и будем добиваться максимального наказания», — сообщил прокурор департамента Оруро Альдо Моралес Альконини.

Обстоятельства похищения ребенка устанавливаются.

Ранее пятерых израильтян обвинили в групповом изнасиловании 20-летней туристки на Кипре.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях