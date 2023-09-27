Андрей Воробьев рассказал о модернизации отделений Почты России в Подмосковье

Подмосковье заинтересовано в том, чтобы и дальше взаимодействовать с Почтой России, внедрять все самое умное и полезное. Об этом во время встречи с гендиректором Почты России Михаилом Волковым заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Они обсудили темпы реализации совместной программы по ремонту почтовых отделений на территории региона, а также их модернизацию в селах и деревнях в рамках федеральной программы.

«В Подмосковье более 1 тыс. отделений. С одной стороны, они должны иметь приятную форму, но, конечно, важно и содержание. Все, что касается качества предоставления услуг, нас тоже волнует. Хочу поблагодарить за ту программу, которую мы, можно сказать, реализовали, и дальше будем поддерживать состояние тех офисов, отделений Почты России, куда приходят люди», — сказал Воробьев.

В рамках соглашения правительства региона и Почты России с 2021 года отремонтировано 344 почтовых отделения. Также в этом году открыли 2 новых ОПС в Котельниках и Домодедове, еще 2, в Балашихе и Химках, начнут работу до конца 2023-го. Кроме того, в текущем году дополнительно модернизируют 13 отделений (6 – за счет Почты России, 7 – из муниципального бюджета).

Отмечается, что в рамках исполнения поручений президента РФ Владимира Путина по федеральной программе в прошлом году отремонтировали 31 отделение почты в сельской местности, еще 12 обновят в этом году.

«В Московской области вырастают новые микрорайоны. Мы стремимся успевать за темпами развития региона. В этом месяце открыли два новых отделения, до конца года планируем открыть еще два. Также порядка 25 отделений было отремонтировано. И при вашей помощи и поддержке будем продолжать эту работу», — отметил Волков.

Также в 2024 году 4 почтовых отделения, находящихся в неудовлетворительном состоянии, переместят в отремонтированные муниципальные помещения.