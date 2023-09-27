Эксперт объяснил причины возникновения проблем с доступностью топлива в ряде регионов

В России нет проблем ни с объемом производства топлива, ни с объемом его поставок на внутренний рынок. Об этом по итогам совещания президента России Владимира Путина с правительством РФ заявил генеральный директор фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.

«У нас нет проблем с поставками, и в то же время местами топлива не хватает. По сути, кризис начался еще в мае, он начался с подорожания только 95-го бензина на фоне резкого роста спроса на это моторное топливо в период рекордного вывода нефтеперерабатывающих мощностей в ремонты», — сказал он.

По его словам, в таких условиях при повышенном спросе нефтепереработка просто не могла удовлетворить разницу между накопленными запасами на период ремонтов и возникшим повышенным спросом.

«Пошли котировки вверх. К настоящему моменту данный фактор уже не оказывает настолько значимое влияние, тем более, что период отпусков закончился, на 95-й бензин спрос нормализуется. Но к настоящему моменту рост котировок и на автобензин, и на дизельное топливо привел к тому, что розничная цена местами оказалось заметно ниже оптовой цены без учета доставки», — уточнил эксперт.

Он отметил, что в таких условиях некоторые игроки просто перестали закупать моторное топливо, отсюда проблемы на части заправок.

«У нас действует система сдерживания цен розничных, которая является результатом договорённости между вертикально интегрированными компаниями, нефтяными компаниями и правительством. Эти договорённости существуют довольно давно, как минимум с 2018 года. И по сути, если бы этих договорённостей не было, средние цены на моторное топливо сейчас могли бы быть где-то на 6-8 рублей выше того, что мы наблюдаем», — сказал Симонов.

Он подчеркнул, что когда президент говорит о необходимости социальной ответственности нефтяных компаний, то он констатирует уже имеющий место факт.

«То есть, если бы эти компании только занимались только тем, чтобы зарабатывать деньги, игнорируя потребности внутреннего рынка и свою ответственность, то и цены бы росли ещё стремительней», — объяснил эксперт.

При этом Симонов отметил, что но как в любом кризисе только причины нет. По его словам у дефицита есть масса других причин. Одной из них стала избыточная загруженность железнодорожных мощностей.

«В период отпусков количество потребителей моторных топлив в регионе увеличивается кратно, при том разворачиваются экспортные потоки, плюс ко всему некоторые перерабатывающие мощности позже, чем ожидалось, были выведены из ремонта в эксплуатацию, что также нагружало железнодорожные пути», — сказал он.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Путин провел совещание с правительством и призвал плотнее и оперативнее работать с энергетическими компаниями в связи с повышением цен на топливо. Как отметил глава государства, понятно, что компании хотят получить максимальную прибыль, но они также должны понимать свою ответственность перед потребителем. Вице-премьер Новак же предложил полностью запретить экспорт нефтепродуктов, купленных на внутреннем рынке.