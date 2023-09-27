«Австралийский казак» Семен Бойков получил российское гражданство

Австралийский активист Семен Бойков получил российское гражданство. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: <...> Бойков Семен, родившийся 15 февраля 1990 года в Австралии», — уточнили в документе.

В Австралии Бойкова знают благодаря пророссийской деятельности. «Атаман австралийских казаков» проводил акции против жестких мер властей во время пандемии COVID-19, а затем — в поддержку позиции России. Местные власти пытались арестовать Бойкова, но он укрылся в дипмиссии РФ в Сиднее. Австралийские власти обвинили его в нападении на 76-летнего участника митинга в поддержку Украины, получившего черепно-мозговую травму. Сам Бойков назвал произошедшее «самозащитой».

В июне активист запустил петицию в поддержку посольства РФ в Канберре.

До этого дипмиссия обратилась в Верховный суд Австралии из-за участка под новое здание представительства.

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