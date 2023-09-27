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Жителя Краснодара обвинили в госизмене

УФСБ по Крыму возбудило дело в отношении краснодарца по подозрению в госизмене

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ФСБ РФ

Следственный отдел УФСБ по Крыму и Севастополю возбудил уголовное дело в отношении жителя Краснодара по подозрению в госизмене. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ.

По данным силовиков, мужчина пытался перейти на сторону противника.

«В настоящее время задержанному предъявлено обвинение», — уточнили в ведомстве.

Киевский районный суд избрал фигуранту меру пресечения в виде ареста на два месяца.

Краснодарец приехал в Армянск, чтобы попасть на Украину через границу Республики Крым и Херсонской области в обход установленных пунктов пропуска. Нарушителя задержали, правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятия и устанавливают другие возможные эпизоды противоправной деятельности мужчины.

В начале сентября в Ростове-на-Дону гражданина России и украинского агента Владислава Понамарева приговорили к 12 годам за госизмену. Он выдал Киеву целеуказания для расчетов американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

Ранее в Киргизии задержали депутата по подозрению в госизмене.

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